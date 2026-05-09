L'allenatore ha commentato la prestazione della sua squadra durante un'intervista trasmessa da Dazn, sottolineando che l'obiettivo principale è giocare per vincere, senza affidarsi alla speranza di ottenere i tre punti. Ha osservato che la squadra alterna momenti di dominio a periodi di superficialità, analizzando nel dettaglio la partita contro il Lecce. La sua analisi si è concentrata sui vari aspetti della prestazione complessiva.

di Francesco Spagnolo Spalletti ai microfoni di Dazn ha analizzato nel dettaglio la prestazione della Juventus contro il Lecce. Le dichiarazioni del tecnico bianconero. Nel post partita di Lecce Juventus, Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn. Le sue dichiarazioni. PARTITA NON CHIUSA – « Questo non è un problemino. Per vincere le partite dobbiamo fare gol. Le intenzioni devono essere quelle. Ogni tanto si va a giocare per levarcela dai piedi e non per creare una superiorità. Stasera, come altre volte, si passa dei periodi di partita dominanti e poi dei down di superficialità che non si possono concedere. Se il livello è quello di mettere in discussione sfide simili allora c’è qualcosa che abbiamo sbagliato.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti a Dazn: «Noi dobbiamo giocare per vincere le partite e non sperare di ottenere i tre punti. Questa squadra ha periodi di partita dominanti e altri di superficialità»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SPALLETTI: Rinnovo per il compleanno Non si deve parlare di futuro, su Yildiz e Thuram... | DAZN

Notizie correlate

Spalletti a Dazn: «Vincere le partite per noi è una imposizione. Ecco come sta Yildiz»di Francesco SpagnoloSpalletti ha parlato ai microfoni di Dazn poco prima della sfida della sua Juventus contro il Milan.

Leggi anche: Spalletti a DAZN: «Oggi dobbiamo barattare un po’ di fantasia con la sostanza. Perchè Openda dal primo? Lo richiede questa partita»