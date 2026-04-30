Vogliamo un quadro più chiaro sotto tutti i punti di vista e capire cosa succederà

Il governatore del Friuli Venezia Giulia ha espresso la volontà di ottenere una visione più chiara sulla situazione, dopo le tensioni tra la Pallacanestro Trieste e il Comune riguardo alla gestione del pala Rubini. Le dichiarazioni arrivano in seguito a una polemica esplosa il 29 aprile, che ha coinvolto le parti interessate e ha attirato l’attenzione sul tema della gestione dello stadio. La questione rimane al centro del dibattito pubblico locale.

“Vogliamo avere un quadro chiaro e capire cosa succederà”. Le parole sono quelle del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, intervenuto dopo l'aspra polemica emersa ieri 29 aprile tra la Pallacanestro Trieste e il Comune in relazione alla gestione del pala Rubini. La domanda.🔗 Leggi su Triesteprima.it Corona sotto provvedimento: Analisi del caso Signorini | RUVIDO 250 Notizie correlate Malagò fiducioso: «Incontro propositivo sotto tutti i punti di vista. Ecco di cosa abbiamo parlato»di Luca FiorettiMalagò, dopo l’incontro con Aic e Aiac per la corsa alla presidenza della FIGC, si dice soddisfatto e fiducioso. Gattuso ha già lasciato capire cosa succederà nella Nazionale in caso di disfatta in Bosnia-ItaliaGattuso spiazza tutti e risponde in maniera secca alla domanda sul mancato raggiungimento dei Mondiali da parte dell'Italia: "Mi assumerò le mie... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Il Parlamento europeo vuole un bilancio più ricco ma è scontro sulle risorse proprie; Missione Regione New York, grande apprezzamento per modello lombardo; Volkswagen, il nuovo corso del design: meno aggressività e più qualità | Quattroruote.it; Raduno di Forza Nuova, don Appi: Vogliamo volare più in alto. Fatto grave, ma prenderemo provvedimenti con lucidità. L'ira di Trump sulla Nato: Non vogliamo più l'aiuto, non ci serve. L'Alleanza sta commettendo un errore stupidoRoma, 17 marzo 2026 – Iniziano con un’invettiva contro la Nato le dichiarazioni di Donald Trump ai giornalisti presenti alla Casa Bianca. Un errore veramente stupido. Così Trump ha definito il ... quotidiano.net Forse vogliono un paese senza regole?Prendo atto che Italia Viva regionale si colloca all’opposizione dell’attuale amministrazione comunale. Parole del sindaco Bruno Murzi dopo ... msn.com L'Immediato. . "NOSTRO PADRE UN MASCHILISTA, NON VOGLIAMO PIÙ VEDERLO". Dolore e coraggio dei figli di Stefania Rago. “Controllo e gelosia da sempre, ora chiediamo coraggio per tutte le donne” L'articolo nei commenti - facebook.com facebook #Gravina a OttoeMezzo: "Non sono stato costretto a dimettermi, è stata una mia scelta personale. Non ritengo di aver fallito. Se vogliamo parlare dell'attività in tutte le sue forme e nei progetti realizzati, la nostra federazione è tra le più apprezzate in Europa. Co x.com