La Spal si prepara a giocare la seconda partita dei playoff, una fase che deciderà il suo possibile passaggio in Serie D. La squadra arriva a questa sfida dopo aver ottenuto sette vittorie consecutive, tutte disputate allo stadio Mazza. L’avversario sarà il Medicina, e la partita è stata programmata per questa fase nazionale del torneo. Questa gara rappresenta un passaggio decisivo per il percorso della squadra in questa competizione.

Va in scena il secondo atto dei playoff. Il teatro è sempre lo stesso, uno stadio Mazza nel quale la Spal è reduce da sette vittorie consecutive. L’asticella però si alza in maniera sensibile, perché oggi alle 16,30 i biancazzurri ospitano quel Medicina Fossatone che a fine gennaio mise la parola fine all’avventura sulla panchina dell’Ars et Labor di mister Di Benedetto. In campionato i giallorossi hanno ottenuto una vittoria e un pareggio contro Dall’Ara e compagni, che oggi partono col favore del pronostico ma non possono permettersi di sottovalutare l’avversario. Anche perché si tratta di una partita a eliminazione diretta, e per continuare la rincorsa a un posto in serie D la Spal deve necessariamente passare il turno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Spal, un’altra tappa verso la serie D. Col Medicina per la fase nazionale

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