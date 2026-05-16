Il Medicina Fossatone ha ottenuto un risultato positivo contro la Spal nelle due partite di questa stagione. Nella gara di andata disputata a Budrio, la squadra ha vinto, mentre nel match di ritorno a Ferrara è arrivato un pareggio. La partita di ritorno si è conclusa con un risultato che ha portato all'esonero dell’allenatore della Spal. La sfida ha segnato un momento importante per il Medicina Fossatone, che ha superato i precedenti ostacoli contro questa avversaria.

Se non è una bestia nera, poco ci manca. Il Medicina Fossatone quest’anno ha superato la Spal nella gara di andata disputata a Budrio e le ha imposto il pareggio in quella di ritorno a Ferrara al termine di un incontro che è costato la panchina a mister Di Benedetto. Fino all’inizio di febbraio la squadra di Assirelli ha sognato addirittura il primo posto, poi il ko rimediato col Mezzolara ha ridimensionato le ambizioni dei giallorossi che sono comunque riusciti a conservare il terzo posto dall’assalto del Fratta Terme. E domenica scorsa hanno eliminato i forlivesi nel primo turno dei playoff staccando il pass per la finale regionale allo stadio Mazza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spal, col Medicina c’è un tabù da sfatare: "Ora i biancazzurri hanno cambiato volto"

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