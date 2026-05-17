Spal abbiamo tante motivazioni | Il cammino imbattuti? Non conta

La squadra si prepara per il secondo incontro dei play-off, con la consapevolezza di dover affrontare una partita importante. L’obiettivo è mantenere alta l’attenzione e la concentrazione, indipendentemente dal risultato precedente. La squadra si presenta determinata, consapevole delle motivazioni che la spingono avanti, senza lasciarsi condizionare dall’assenza di un cammino imbattuto. La sfida si svolgerà sul campo di Medicina, dove i giocatori si stanno allenando intensamente in vista di questa sfida.

Massima concentrazione anche per il secondo appuntamento targato play-off. E’ il turno del Medicina e Carmine Parlato spiega che bisogna stare "in campana" perché ancora non è stato fatto nulla: "Il Medicina è una squadra diversa dal Santarcangelo, che fa un calcio differente, ha dei giocatori importanti all’interno dell’undici titolare. E’ ben allenata, è arrivata terza, quindi stiamo in campana, concentrati, non abbiamo fatto niente e bisognerà correre a tremila per portare a casa i tre punti". Come si è preparata la squadra a questo appuntamento? "E’ stata una settimana condotta secondo programma, di recupero fisico principalmente, poi abbiamo pensato a preparare la gara col Medicina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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