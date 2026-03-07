Il Torino ha subito la sua prima sconfitta con il nuovo allenatore, D’Aversa, nella partita contro il Napoli. La squadra ha combattuto fino alla fine, ma non è riuscita a evitare il risultato negativo. La notizia è stata riportata da Tuttosport e riguarda il debutto con sconfitta del tecnico sulla panchina granata. Nessun dettaglio sulle circostanze della partita è stato ancora fornito.

NAPOLI – Primo ko per D’Aversa sulla panchina del Torino. Dopo la vittoria con la Lazio arriva la sconfitta del Maradona per 2-1 contro il Napoli. Il tecnico granata ha parlato così ai microfoni di Dazn nel postpartita: “Nel primo tempo ci siamo trovati sotto, ma a parte il gol e una girata di Hojlund ci sono state poche occasioni del Napoli. Anche dopo il secondo gol non abbiamo mai mollato, dopo il gol di Casadei abbiamo avuto addirittura una grande chance per poter uscire imbattuti da questo stadio. Poi la differenza la fa la determinazione nel cercare o nel non subire il gol, usciamo con qualche rimpianto perchè le occasioni le abbiamo avute anche noi”. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – “Potevamo uscire imbattuti, non abbiamo mai mollato”

