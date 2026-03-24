Spal il cammino nei playoff Massa Lombarda prima rivale E poi le avversarie abruzzesi
Dopo aver accarezzato per una settimana il sogno di acciuffare in extremis il primo posto che assegna il pass per la serie D, la Spal deve inevitabilmente tornare a ragionare in ottica playoff. Salvo colpi di scena clamorosi nelle ultime cinque giornate di campionato, i biancazzurri dovranno necessariamente giocarsi la promozione attraverso i playoff. Diamo quindi un’occhiata a quello che potrebbe succedere tra il 10 maggio e il 14 giugno, rispettivamente il giorno in cui scatteranno gli spareggi regionali e quello in cui termineranno quelli nazionali. Se il campionato finisse in questo momento, la squadra di Parlato affronterebbe prima il... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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ECCELLENZA: l’ex spal, seconda, posticipa a mercoledi’. Mezzolara a Massa Lombarda per l’allungo in vetta. Il Medicina Fossatone terzo ospita il MesolaVa alla ricerca di un ulteriore allungo in vetta alla classifica del girone B di Eccellenza il Mezzolara di Nicola Zecchi.