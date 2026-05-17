Nella notte, un locale frequentato da clienti vip è stato preso di mira da un tentativo di furto con spaccata. I malviventi hanno rotto una vetrina e portato via la cassa, causando danni stimati intorno agli 8.000 euro. Si tratta della seconda incursione nel locale in poco più di un anno, con i proprietari che esprimono il loro disagio di fronte a questi episodi ricorrenti. La polizia sta indagando per identificare i responsabili.

La seconda spaccata nottetempo in poco più di un anno, per il bistrot Mago Balducci di viale Guglielmo Marconi alle Cure. La vetrina è stata infranta colpendola ripetutamente con la grata di una caditoia, dopodiché è stata sradicata la cassa con il denaro. A costituire il danno maggiore però non è stato il maltolto, ancora da quantificare, ma il vetro distrutto, gli infissi rovinati e il locale messo sottosopra. "Saranno 7-8mila euro di danni", stima il titolare Andrea Balducci. Il reato, avvenuto nel cuore della notte, è stato ripreso dalle telecamere: "Il vicino del piano di sopra ha udito tre tonfi sordi verso le tre, ma lì per lì non ci ha dato peso - racconta il ristoratore -. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Spaccata nella notte al locale vip. Via la cassa e danni per 8mila euro: "Inaccettabile, non ne possiamo più"

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