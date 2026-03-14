Spaccata alle auto nella notte | Disagi infiniti | serve più sicurezza

Nella notte, tre auto sono state danneggiate e saccheggiate in via Terzi, nella zona Dozza, un’area già colpita da furti l’anno scorso. Si tratta di un episodio che ha causato numerosi disagi ai proprietari, che si sono ritrovati con veicoli danneggiati e merce sottratta. La situazione ha sollevato nuovamente preoccupazioni sulla sicurezza nella zona.

Spaccate e depredate altre tre auto in via Terzi (zona Dozza), già presa di mira l’anno scorso dai ladri. Se, nel febbraio 2025, non avevano solo spaccato finestrini, ma si erano portati via il cofano di un’auto, l’altra notte hanno rotto i finestrini posteriori delle macchine parcheggiate, arraffando quello che c’era: "Nel mio caso sono poi riusciti ad aprire il bagagliaio – racconta un residente – e hanno preso una borsa con occhiali e profumi. è successo alle 2.36, mi è arrivato un messaggio di allarme che avvertiva dell’apertura del veicolo, sono andato a vedere e ho chiamato i carabinieri. Da segnalare che hanno agito sotto un lampione, la macchina era parcheggiata in un punto ben illuminato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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