Aversa banda della spaccata in azione | colpite tre attività commerciali
Nella notte ad Aversa, tre attività commerciali sono state prese di mira da una banda di ladri. Gli episodi si sono verificati nelle strade di via Vittorio Emanuele, via Belvedere e via Roma, dove i malviventi hanno messo in atto furti con la tecnica della spaccata. La situazione ha causato sconcerto tra i commercianti della zona.
Malviventi scatenati nella notte ad Aversa. Tre attività commerciali, tra via Vittorio Emanuele, via Belvedere e via Roma, sono finite nel mirino dei ladri. Il primo episodio si sarebbe verificato ai danni del Pinchos Bistrot in via Vittorio Emanuele. Secondo quanto si apprende, i balordi avrebbero lanciato un oggetto, probabilmente un sasso, contro la porta in vetro del locale riuscendo a forzarne l’ingresso. Una volta all’interno, sarebbero riusciti a portare via il denaro contenuto nella cassa. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Aversa, insieme alla Polizia Scientifica, per i rilievi del caso. Nel mirino dei ladri anche il negozio di abbigliamento Free Time in via Belvedere, dove i balordi hanno danneggiato la porta di ingresso in vetro nel tentativo di introdursi nel locale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
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