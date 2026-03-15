Nella notte ad Aversa, tre attività commerciali sono state prese di mira da una banda di ladri. Gli episodi si sono verificati nelle strade di via Vittorio Emanuele, via Belvedere e via Roma, dove i malviventi hanno messo in atto furti con la tecnica della spaccata. La situazione ha causato sconcerto tra i commercianti della zona.

Malviventi scatenati nella notte ad Aversa. Tre attività commerciali, tra via Vittorio Emanuele, via Belvedere e via Roma, sono finite nel mirino dei ladri. Il primo episodio si sarebbe verificato ai danni del Pinchos Bistrot in via Vittorio Emanuele. Secondo quanto si apprende, i balordi avrebbero lanciato un oggetto, probabilmente un sasso, contro la porta in vetro del locale riuscendo a forzarne l’ingresso. Una volta all’interno, sarebbero riusciti a portare via il denaro contenuto nella cassa. Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Aversa, insieme alla Polizia Scientifica, per i rilievi del caso. Nel mirino dei ladri anche il negozio di abbigliamento Free Time in via Belvedere, dove i balordi hanno danneggiato la porta di ingresso in vetro nel tentativo di introdursi nel locale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Aversa, banda della spaccata in azione: colpite tre attività commerciali

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