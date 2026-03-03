Farmacie nel mirino | banda di ladri ne assalta due nell' Agro

Nell'Agro nocerino sarnese, in particolare a Pagani, due farmacie sono state prese di mira da una banda di ladri che ha effettuato dei furti nel fine settimana. La

Nuovi furti nell'Agro nocerino sarnese, in particolare a Pagani. Nello scorso weekend, è tornata ad agire la oramai nota "banda del flex". Gli obiettivi due farmacie, in via Tramontano e in via San Domenico. I ladri avrebbero rubato solo dei prodotti, senza riuscire ad arraffare il denaro.Gli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Nuovi servizi nelle farmacie comunali di Pordenone sono a disposizione degli utenti a partire da questa settimana. x.com

