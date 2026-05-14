Guerra in Iran Sanders | È illegale Trump è pericoloso Teheran | Nuovi protocolli per il transito delle navi cinesi a Hormuz – La diretta

Nel 76esimo giorno di conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran, un senatore democratico ha definito la guerra in Iran illegale e ha criticato l'ex presidente per il suo atteggiamento considerato rischioso. Nel frattempo, Teheran ha annunciato l'implementazione di nuovi protocolli per il transito delle navi cinesi nel Golfo di Hormuz. La situazione rimane tesa, con le parti coinvolte che continuano a monitorare gli sviluppi e a comunicare ufficialmente le proprie posizioni.

Nel 76esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran il senatore Dem del Vermont Bernie Sanders dice che Donald Trump è pericoloso e che quella in Iran è una guerra illegale. Poi spiega: «La politica deve tornare a occuparsi della realtà. Le nuove generazioni stanno peggio delle precedenti, il 60 per cento degli americani vive alla giornata, fatica a mettere il cibo in tavola e a pagarsi le cure sanitarie. Eppure si parla sempre degli Stati Uniti come di un Paese ricco. Solo chiamando le cose con il loro nome sconfiggeremo Donald Trump». Sanders se la prende con gli oligarchi americani: «L’1 per cento della popolazione che possiede più del restante 93. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Guerra in Iran, Donald Trump annuncia una tregua di due settimane

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Medio Oriente, i Pasdaran: "Nuovi protocolli per il transito delle navi cinesi a Hormuz"

Guerra Usa-Israele-Iran, Sanders: «È illegale. E Trump è pericoloso» – La direttaNel 76esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran il senatore Dem del Vermont Bernie Sanders dice che Donald Trump è pericoloso e che quella in...

Temi più discussi: Intervista a Bernie Sanders: Trump è pericoloso, la sua guerra è illegale come quella di Putin; Membro della Camera dei Rappresentanti USA: Trump caduto nella trappola dell'Iran / Sanders: Il governo di Washington mente; L’esperto Gause: Trump cerca l’uscita dalla guerra in Iran, ma la Cina difficilmente lo aiuterà; Intervista a Bernie Sanders: Trump è pericoloso, la sua guerra è illegale come quella di Putin.

Guerra Usa-Israele-Iran, Sanders: È illegale. E Trump è pericoloso - La diretta x.com

Guerra Usa-Israele-Iran, Sanders: «È illegale. E Trump è pericoloso» – La direttaIl senatore Dem del Vermont all'attacco del presidente L'articolo Guerra Usa-Israele-Iran, Sanders: «È illegale. E Trump è pericoloso» – La diretta proviene da Open. msn.com

Iran, le notizie più importanti del 14 maggio sulla guerraRoma, 14 mag. (askanews) – Di seguito una selezione delle notizie più importanti di giovedì 14 maggio 2026 sulla guerra di Usa e Israele contro l’Iran, un conflitto che coinvolge i Paesi del Golfo e i ... askanews.it