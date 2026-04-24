L'Iran minaccia di spegnere Internet nel Golfo | i cavi sottomarini sono il nuovo bersaglio di Teheran

Un'agenzia di stampa associata ai Pasdaran ha segnalato che l'Iran ha minacciato di spegnere Internet nella regione del Golfo, concentrando le attenzioni sui cavi sottomarini dello Stretto di Hormuz. Secondo il report, i cavi sono considerati un obiettivo potenziale in un eventuale conflitto, e i rischi di attacchi contro questi infrastrutture sono stati evidenziati come una possibile minaccia per i Paesi del Medio Oriente.