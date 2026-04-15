Dalla Provincia fondi a sostegno del trasporto scolastico | per il Comune di Predappio oltre 33 mila euro

La Provincia di Forlì-Cesena ha stanziato un totale di 222.755,27 euro per il trasporto scolastico nell’anno 2025-2026. Tra i beneficiari ci sono diversi Comuni, Unioni di Comuni e Asp del territorio. In particolare, il Comune di Predappio riceve oltre 33 mila euro per il supporto ai servizi di trasporto dedicati agli studenti. La ripartizione delle risorse mira a sostenere le esigenze logistiche delle scuole locali.

Ammonta a 222.755,27 euro il contributo complessivo assegnato dalla Provincia di Forlì-Cesena a Comuni, Unioni di Comuni e Asp del territorio per sostenere i servizi di trasporto scolastico nell’anno scolastico 2025-2026. Sono 23 i Comuni coinvolti. Tra i principali beneficiari Mercato Saraceno.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Montebelluna: Famiglie con figli disabili, ok a 26.300 euro per spese trasporto scolastico e sostegno concreto.Montebelluna si distingue per una misura di sostegno concreto alle famiglie che affrontano quotidianamente le sfide legate alla disabilità infantile:... Frode sulle accise del gasolio: sequestri per oltre 235 mila euro e indagini su imprese di trasportoABBONATI A DAYITALIANEWS Operazione della Guardia di Finanza Un’indagine della Guardia di Finanza del comando provinciale di Catania ha portato... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sviluppo e coesione: in provincia 72 paesi riceveranno i fondi dalla Regione; Ambiente, aria e benessere animale: dalla Provincia 255mila euro di fondi; Osservatorio provinciale sulle differenze di genere: tra stabilità e nuove sfide. Martinelli: Verso un nuovo patto di cittadinanza per il territorio reggiano; Pedemontana, pioggia di fondi sulla Brianza: 5 milioni per strade e ciclabili nei comuni della Tratta B2. Forlì-Cesena, trasporto scolastico: dalla Provincia oltre 220mila euro, con particolare attenzione ai comuni montaniAmmonta a 222.755,27 euro il contributo complessivo assegnato dalla Provincia di Forlì-Cesena a Comuni, Unioni di Comuni e ASP del territorio per ... corriereromagna.it Macomer, fondi dalla Provincia per la messa in sicurezza della ex 131Dopo tante sollecitazioni e dopo una variazione di bilancio, la Provincia ha stanziato complessivamente 350 mila euro per effettuare un importante intervento di manutenzione straordinaria sulla strada ... unionesarda.it Antonio Rotundo attacca sui ritardi nel trasferimento della strada dalla Provincia al Comune: “Sette mesi di silenzio, la sicurezza è a rischio”. E intanto, l'estate è praticamente alle porte. - facebook.com facebook Scomparso nel nulla dalla provincia di Napoli, Rosario Starace ritrovato a Roma dai carabinieri ift.tt/5l9Rxd2 x.com