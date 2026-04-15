Dalla Provincia fondi a sostegno del trasporto scolastico | per il Comune di Predappio oltre 33 mila euro

Da forlitoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Provincia di Forlì-Cesena ha stanziato un totale di 222.755,27 euro per il trasporto scolastico nell’anno 2025-2026. Tra i beneficiari ci sono diversi Comuni, Unioni di Comuni e Asp del territorio. In particolare, il Comune di Predappio riceve oltre 33 mila euro per il supporto ai servizi di trasporto dedicati agli studenti. La ripartizione delle risorse mira a sostenere le esigenze logistiche delle scuole locali.

Ammonta a 222.755,27 euro il contributo complessivo assegnato dalla Provincia di Forlì-Cesena a Comuni, Unioni di Comuni e Asp del territorio per sostenere i servizi di trasporto scolastico nell’anno scolastico 2025-2026. Sono 23 i Comuni coinvolti. Tra i principali beneficiari Mercato Saraceno.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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