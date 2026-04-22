Il Comune vince il bando di 270 mila euro e rifà il look alla scuola per l' infanzia

Il Comune di Lugo ha ottenuto un finanziamento di 270 mila euro attraverso un bando nazionale legato ai fondi del Pnrr, destinato alla ristrutturazione degli arredi esterni della scuola dell’infanzia “La Filastrocca”. La scuola, operativa da gennaio, è stata costruita con i contributi provenienti dal Piano nazionale di ripresa. Con questo finanziamento, si procederà al rinnovo degli arredi esterni della struttura.

Il Comune di Lugo si è aggiudicato un bando nazionale da 270 mila euro legato ai fondi del Pnrr per la realizzazione degli arredi per gli esterni della scuola dell’infanzia “La Filastrocca”, attiva dal gennaio di quest’anno e costruita proprio grazie ai contributi del Piano nazionale ripresa.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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