Prezzo della benzina sotto osservazione | rafforzati i controlli della Guardia di finanza lungo tutta la filiera

La Guardia di finanza ha intensificato i controlli lungo tutta la filiera del carburante, con particolare attenzione al prezzo della benzina. La situazione di tensione in Medio Oriente e l’escalation militare nella regione stanno influenzando i mercati energetici europei, portando a un aumento dell’attenzione sulle variazioni dei prezzi e sulle attività di verifica delle società coinvolte nel settore.

La nuova crisi in Medio Oriente e l'escalation militare che sta coinvolgendo l'area cominciano a produrre effetti immediati anche sui mercati energetici europei. In Italia il governo corre ai ripari: su indicazione del ministero dell'Economia e del ministero delle Imprese e del Made in Italy sono stati rafforzati i controlli della Guardia di finanza sull'intera filiera distributiva dei carburanti, dalla produzione fino ai distributori. L'obiettivo è duplice: verificare la trasparenza dei prezzi alla pompa e monitorare l'andamento dei valori di mercato dei prodotti energetici per individuare eventuali fenomeni speculativi o accordi anticoncorrenziali.