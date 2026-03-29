A Verona sono stati intensificati i controlli nei parcheggi cittadini nell’ambito della campagna “Sosta Responsabilmente”, promossa dall’azienda di gestione del trasporto pubblico locale. La campagna mira a informare gli automobilisti sulle zone soggette a controlli più frequenti, con particolare attenzione alla zona di Veronetta. Le autorità hanno annunciato un incremento delle verifiche per garantire il rispetto delle regole di sosta.

Prosegue a Verona la campagna di sensibilizzazione “Sosta Responsabilmente”, promossa da Amt3 con l’obiettivo di informare gli automobilisti sulle aree cittadine oggetto di controlli più intensi. L’iniziativa, ormai consolidata, punta a favorire una maggiore consapevolezza nell’utilizzo degli spazi di sosta e a garantire una migliore gestione della mobilità urbana. A partire dalla settimana del 30 marzo, le verifiche si concentreranno in particolare nel quartiere di Veronetta. Le vie maggiormente interessate saranno via Campofiore e vicolo Campofiore, oltre agli stalli di sosta contrassegnati in giallo presenti in via Mazza, via Cantarane e Lungadige Pasetto. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - Parcheggiare in città, rafforzati i controlli: Veronetta al centro della campagna "Sosta Responsabilmente"

Articoli correlati

"Sosta Responsabilmente", occhi degli accertatori su VeronettaProsegue la campagna di sensibilizzazione “Sosta Responsabilmente”, con cui Amt3 informa gli automobilisti sulle aree cittadine che, nel corso della...

Parcheggiare in Italia, quanto costa la sosta in centro: le città più costoseI centri delle città italiane, soprattutto le più grandi, presentano un numero sempre maggiore di parcheggi con le strisce blu .

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sosta Responsabilmente

CASERTA. Multe a raffica dei vigili in viale della Resistenza. Ma parcheggiare in città è un’impresa…Caserta – Ieri, gli abituali della sosta vietata lungo viale della Resistenza — l’arteria che corre parallela ai binari nel quartiere Acquaviva — hanno subito il contrattempo di un controllo della Pol ... casertace.net

Lecce, nuovo Piano Sosta: aumenti per le strisce blu (fino a 2,50 euro ) e 5mila nuovi parcheggi entro l'estate. Quanto costerà parcheggiareEntro l’estate strisce blu più estese in città, tariffe in aumento per i grattini e, all’orizzonte – entro la fine del ... msn.com