Il tabellone principale del Masters 1000 di Madrid 2026 è stato reso noto, con alcuni incontri che attirano l’attenzione. Sinner potrebbe affrontare nei turni iniziali Fonseca o Jodar, mentre Musetti ha avuto una collocazione meno favorevole nel sorteggio. La composizione del quadro si è ormai consolidata, delineando le prime sfide che i giocatori dovranno affrontare nel torneo.

Il quadro è ormai definito: il tabellone principale dell’edizione 2026 del Masters 1000 di Madrid è stato ufficializzato. Jannik Sinner si presenta come testa di serie numero uno e principale favorito, anche alla luce dell’assenza del padrone di casa Carlos Alcaraz. Un torneo segnato da diverse defezioni di rilievo, tra cui i forfait del serbo Novak Djokovic e dello statunitense Taylor Fritz. Sinner inizierà il proprio cammino affrontando un giocatore proveniente dalle qualificazioni; al terzo turno potrebbe ritrovare uno tra l’americano Alex Michelsen e il canadese Gabriel Diallo. Michelsen, tra l’altro, debutterà contro Federico Cinà, entrato in tabellone grazie a una wild card.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sorteggio ATP Madrid 2026: Sinner in rotta di collisione con Fonseca o Jodar, Musetti poco fortunato

Notizie correlate

Sorteggio ATP Miami 2026: Sinner dalla parte di Mensik e Medvedev. Subito Alcaraz-Fonseca?Il sorteggio del tabellone di singolare maschile ha definito il percorso del torneo ATP 1000 di Miami, secondo Masters 1000 della stagione.

ATP Madrid 2026, oggi il sorteggio del tabellone con Sinner che va a caccia del record e 6 italianiIl sorteggio del tabellone del Masters 1000 di Madrid in programma dal 21 aprile al 3 maggio.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Madrid Open, oggi il sorteggio: le teste di serie; Quando il sorteggio dell’ATP di Madrid 2026? Orario, teste di serie, streaming; ATP Madrid 2026, oggi il sorteggio del tabellone con Sinner che va a caccia del record e 6 italiani; Tennis ATP e WTA · Madrid Open 2026: programma, orari, dove vedere le partite in diretta tv e streaming.

ATP Madrid 2026, oggi il sorteggio del tabellone con Sinner che va a caccia del record e 6 italianiIl sorteggio del tabellone del Masters 1000 di Madrid in programma dal 21 aprile al 3 maggio. I possibili avversari di Jannik Sinner che ha una grande chance, senza Alcaraz, e degli altri italiani. fanpage.it

Sorteggio ATP Madrid 2026: Sinner in rotta di collisione con Fonseca o Jodar, Musetti poco fortunatoIl quadro è ormai definito: il tabellone principale dell’edizione 2026 del Masters 1000 di Madrid è stato ufficializzato. Jannik Sinner si presenta come ... oasport.it

Jannik Sinner si allena a Madrid: chi ha affrontato e un lunedì di fuoco. Prima il sorteggio, poi lo show dei Laureus… - x.com

Flavio Cobolli - Ben Shelton Cobolli vince il Sorteggio e va a servire . 0-30. Non così ! In corridoio 15-40. Break. Lento Cobolli al rientro dal servizio : 0-1. Palla corta del tutto fortunosa : 15 pari. 15-30. Seconda tagliata a 200 km ! 30 pari. 30-40. Palla break. No - facebook.com facebook