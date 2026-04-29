Jannik Sinner potrebbe affrontare subito Rafael Jodar ai primi due turni del prossimo Roland Garros. La qualificazione per il torneo potrebbe dipendere dal sorteggio di Roma, che si terrà prima della competizione parigina. Nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid, Sinner ha battuto Jodar con un punteggio di 6-2, 7-6(0) in un’ora e cinquantotto minuti di partita sulla terra rossa.

Jannik Sinner è stato messo a dura prova da Rafael Jodar nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid, riuscendo poi ad avere la meglio con il punteggio di 6-2, 7-6(0) dopo un’ora e cinquantotto minuti di autentica battaglia sulla terra rossa della capitale spagnola. Il numero 1 del mondo si è prodigato in un confronto molto atteso, perché dall’altra parte della rete figurava un 19enne in rampa di lancio, una promessa del tennis iberico e già definito un potenziale fenomeno per l’imminente futuro da parte di diversi addetti ai lavori. Il fuoriclasse altoatesino ha strappato il servizio al rivale per due volte nel primo set, poi ha dovuto annullare delle palle break nella seconda frazione e si è imposto al tie-break, senza concedere punti al padrone di casa.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sinner potrebbe trovare subito Jodar ai primi due turni del Roland Garros! Sarà decisiva Roma per il sorteggio

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