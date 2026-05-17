A Sorrento, un esponente ha avanzato proposte per migliorare la trasparenza amministrativa e istituire una cabina di regia dedicata alla gestione della zona. Le proposte pongono l’attenzione sull’accesso ai documenti comunali, che potrebbe essere modificato per facilitarne la consultazione da parte dei cittadini. Contestualmente, si discute anche di una strategia specifica per il controllo e la gestione del traffico su tutta la penisola, senza indicare ancora le misure precise o dettagli operative.

? Domande chiave Come cambierà l'accesso ai documenti comunali per i cittadini?. Quale strategia servirà per gestire il traffico in tutta la penisola?. Come verranno utilizzati i fondi per l'ospedale unico?. Cosa prevede il fondo per aiutare le giovani coppie residenti?.? In Breve Creazione fondo Resta a Sorrento per giovani coppie e residenti sotto i 35 anni.. Potenziamento strutture sanitarie locali in attesa del nuovo Ospedale Unico con fondi regionali.. Proposta cabina di regia peninsulare per coordinare i Piani Urbani Mobilità Sostenibile.. Riqualificazione biblioteca comunale con abbattimento barriere architettoniche e integrazione spazi sportivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sorrento, Fattorusso propone trasparenza e una cabina di regia per la zona

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