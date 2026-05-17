Sorpreso armato sotto l’abitazione della ex arrestato

Un uomo è stato arrestato dopo essere stato trovato con un coltello a serramanico mentre si trovava seduto in auto vicino all’abitazione dell’ex fidanzata. La polizia ha notato l’auto ferma nel pomeriggio e, dopo aver controllato, ha scoperto che l’uomo era in possesso dell’arma. È stato portato in centrale per gli accertamenti e l’identificazione. L’indagine prosegue per verificare eventuali motivi o comportamenti sospetti legati a questa presenza.

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Lo hanno beccato con un coltello a serramanico, seduto in auto parcheggiata vicino a casa dell’ex fidanzata. La donna stavolta non si era accorta di nulla, ma un parente dello stalker ha avvisato subito le forze dell’ordine. Così, per lo stalker sono scattate le manette e ora è stato sottoposto all’obbligo di firma. Poteva finire male per la donna, se il familiare di un 28enne di origini albanesi non avesse chiamato il 112, segnalando la pericolosità della situazione. I carabinieri del nucleo Radiomobile lo hanno infatti intercettato non lontano dell’abitazione dell’ex compagna: era armato e già in passato aveva vessato l’ex fidanzata.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sorpreso armato sotto l’abitazione della ex, arrestato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Tenta di sfondare la porta della ex con una mannaia: arrestato 47enne a Roma Sullo stesso argomento Stalking, arrestato il comico Massimo Bagnato: sorpreso vicino all’abitazione della exIl comico Massimo Bagnato stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri a Roma con l’accusa di stalking ai danni della sua ex compagna. Sorpreso nel garage di un’abitazione in zona Cittadella: 29enne arrestatoLa Polizia di Stato di Parma, nella notte del 4 maggio, ha arrestato un uomo di 29 anni, cittadino italiano residente fuori provincia, gravato da... Sorpreso armato sotto l’abitazione della ex, arrestatoUn 28enne era appostato in auto con un coltello: la segnalazione ai carabinieri è arrivata da un familiare dell’uomo ... ilgiorno.it