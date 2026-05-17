Sorpreso armato sotto l’abitazione della ex arrestato
Un uomo è stato arrestato dopo essere stato trovato con un coltello a serramanico mentre si trovava seduto in auto vicino all’abitazione dell’ex fidanzata. La polizia ha notato l’auto ferma nel pomeriggio e, dopo aver controllato, ha scoperto che l’uomo era in possesso dell’arma. È stato portato in centrale per gli accertamenti e l’identificazione. L’indagine prosegue per verificare eventuali motivi o comportamenti sospetti legati a questa presenza.
Lo hanno beccato con un coltello a serramanico, seduto in auto parcheggiata vicino a casa dell’ex fidanzata. La donna stavolta non si era accorta di nulla, ma un parente dello stalker ha avvisato subito le forze dell’ordine. Così, per lo stalker sono scattate le manette e ora è stato sottoposto all’obbligo di firma. Poteva finire male per la donna, se il familiare di un 28enne di origini albanesi non avesse chiamato il 112, segnalando la pericolosità della situazione. I carabinieri del nucleo Radiomobile lo hanno infatti intercettato non lontano dell’abitazione dell’ex compagna: era armato e già in passato aveva vessato l’ex fidanzata.... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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