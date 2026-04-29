Un comico è stato arrestato a Roma dai carabinieri con l’accusa di stalking nei confronti della sua ex compagna. L’arresto è avvenuto nei giorni scorsi dopo che l’uomo è stato sorpreso nei pressi dell’abitazione della donna. La vicenda riguarda un episodio di comportamenti persecutori che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. La persona coinvolta è stata posta in custodia cautelare.

Il comico Massimo Bagnato stato arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri a Roma con l’accusa di stalking ai danni della sua ex compagna. L’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna. L’attore, secondo quanto si apprende, è stato sorpreso lunedì sera nei pressi della casa della ex dai militari dalla stazione carabinieri Medaglie d’Oro dopo che la donna ha dato l’allarme al 112. In particolare la ex avrebbe parlato di reiterati comportamenti minacciosi dalla fine della loro storia.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Stalking, arrestato il comico Massimo Bagnato: sorpreso vicino all’abitazione della ex

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