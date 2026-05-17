Un uomo di 40 anni è stato condannato a tre anni di carcere dopo aver trascorso dieci anni a commettere reati. Per anni, è riuscito a mantenere segreta la propria identità ai Carabinieri, evitando di essere individuato. La polizia ha effettuato una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, dove ha trovato elementi che hanno contribuito a ricostruire la sua attività illecita. La vicenda si è conclusa con l’arresto e la condanna definitiva.

? Punti chiave Come ha fatto a nascondere l'identità ai Carabinieri per anni?. Cosa ha scoperto la polizia nell'abitazione del 40enne?. Perché il Tribunale ha negato le misure alternative al criminale?. Quanto è stato sottratto illegalmente alla rete elettrica pubblica?.? In Breve Pena di 3 anni e 800 euro per furti e frodi dal 2015.. Furto in Capanna Verde a Mezzani con uso illecito di documenti rubati.. Falsa identità fornita ai Carabinieri lungo la Strada Burla nel marzo 2023.. Allaccio abusivo alla rete elettrica con danno di 5 mila euro rilevato.. I Carabinieri della Stazione di Sorbolo Mezzani hanno condotto un 40enne straniero residente in provincia presso la Casa Circondariale di Parma dopo l’esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della di Parma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sorbolo, fine per il 40enne: 3 anni di carcere dopo 10 anni di reati

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