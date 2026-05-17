Reati per dieci anni dai furti all' allaccio abusivo alla rete elettrica | 40enne arrestato a Sorbolo

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Sorbolo Mezzani hanno arrestato un uomo di 40 anni, straniero residente nella provincia, in esecuzione di un ordine di carcerazione. L'uomo deve scontare una pena di dieci anni per diversi reati commessi nel tempo, tra cui furti e l’allaccio abusivo alla rete elettrica. L’arresto è avvenuto dopo le verifiche dell’autorità giudiziaria, che ha disposto la carcerazione.

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