Reati per dieci anni dai furti all' allaccio abusivo alla rete elettrica | 40enne arrestato a Sorbolo

Da parmatoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Sorbolo Mezzani hanno arrestato un uomo di 40 anni, straniero residente nella provincia, in esecuzione di un ordine di carcerazione. L'uomo deve scontare una pena di dieci anni per diversi reati commessi nel tempo, tra cui furti e l’allaccio abusivo alla rete elettrica. L’arresto è avvenuto dopo le verifiche dell’autorità giudiziaria, che ha disposto la carcerazione.

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Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Sorbolo Mezzani hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Parma, nei confronti di un 40enne straniero residente in provincia. L'uomo, è stato condotto in carcere per. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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