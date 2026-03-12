Condannato a quasi 10 anni per una lunga sfilza di reati viene arrestato e portato in carcere

Un uomo condannato a quasi dieci anni di reclusione è stato arrestato e trasferito nel carcere di Montorio. La condanna riguarda una serie di reati che ha commesso nel tempo. Dopo l’udienza finale, è stato portato nel penitenziario per iniziare a scontare la sua pena. La procedura si è conclusa con il suo ingresso in carcere.

Sono stati i carabinieri della stazione di Sommacampagna, nella mattinata di mercoledì 11 marzo, a trarre in arresto un 50enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, in esecuzione di un "Ordine di Esecuzione di Espiazione di Pena Detentiva a Seguito Cessazione dell'Affidamento in Prova per Sopravvenienza Nuovo Titolo Esecutivo", emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Roma – Ufficio Esecuzioni Penali, in relazione ad un provvedimento di unificazione di pene concorrenti.

