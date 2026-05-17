Un uomo di 31 anni, originario del Marocco e cittadino italiano, ha dichiarato di essere vittima di bullismo e di sentirsi emarginato, aggiungendo di vivere in un paese caratterizzato da atteggiamenti razzisti. La sua testimonianza è stata resa nota in relazione a un episodio che lo coinvolge direttamente. L’individuo, noto per problemi psichici, ha espresso la propria frustrazione in modo acceso, evidenziando una condizione di disagio personale e sociale.

«Sono bullizzato, emarginato e vivo in un paese di razzisti». È questa la folle motivazione che avrebbe spinto Sailm El Koudri, 31enne di origini marocchine ma con cittadinanza italiana, a spingere sull'acceleratore della sua Citroën C3 e puntare contro i passanti che ieri in un tranquillo pomeriggio di sabato camminavano sulla via Emilia, nel centro di Modena, in zona Porta Bologna. Da ciò che è emerso finora nelle perquisizioni domiciliari, e da quello che lo stesso giovane ha dichiarato agli inquirenti, non ci sarebbero ragioni di natura religiosa alla base del suo attentato. Non è infatti un musulmano radicalizzato. Più probabile che il suo "piano" sia maturato nell'ambito di un disagio sociale e psichiatrico. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - «Sono bullizzato, emarginato e vivo in un paese di razzisti». La furia di Salim El Koudri, l?investitore di Modena con problemi psichici

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