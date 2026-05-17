Un uomo di 31 anni, di origini marocchine e cittadinanza, ha dichiarato di essere vittima di bullismo e di vivere in un paese caratterizzato da atteggiamenti razzisti. Secondo quanto riferito, si sente emarginato e denuncia di essere stato soggetto di comportamenti discriminatori. La sua situazione personale e le motivazioni che avrebbe addotto sono al centro dell’attenzione, mentre si attendono eventuali sviluppi nelle indagini o nelle procedure legali in corso.

«Sono bullizzato, emarginato e vivo in un paese di razzisti». È questa la folle motivazione che avrebbe spinto Sailm El Koudri, 31enne di origini marocchine ma con cittadinanza italiana, a spingere sull'acceleratore della sua Citroën C3 e puntare contro i passanti che ieri in un tranquillo pomeriggio di sabato camminavano sulla via Emilia, nel centro di Modena, in zona Porta Bologna. Da ciò che è emerso finora nelle perquisizioni domiciliari, e da quello che lo stesso giovane ha dichiarato agli inquirenti, non ci sarebbero ragioni di natura religiosa alla base del suo attentato. Non è infatti un musulmano radicalizzato. Più probabile che il suo "piano" sia maturato nell'ambito di un disagio sociale e psichiatrico. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Salim El Koudri, l?investitore con problemi psichici. «Sono bullizzato, vivo in un paese di razzisti»

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