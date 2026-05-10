Sonia Bruganelli in ospedale con la figlia Silvia il messaggio di Elena Santarelli

In occasione della Festa della Mamma, Sonia Bruganelli ha condiviso un messaggio sui social dedicato alla figlia Silvia, nata nel 2002 da una relazione con un noto conduttore televisivo. La donna si trova attualmente in ospedale insieme alla figlia, che è stata ricoverata nei giorni recenti. Elena Santarelli ha pubblicato una dedica rivolta alla famiglia, senza fornire dettagli specifici sulle condizioni di Silvia o sulle circostanze del ricovero.

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