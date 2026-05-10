Sonia Bruganelli in ospedale con la figlia Silvia il messaggio di Elena Santarelli
In occasione della Festa della Mamma, Sonia Bruganelli ha condiviso un messaggio sui social dedicato alla figlia Silvia, nata nel 2002 da una relazione con un noto conduttore televisivo. La donna si trova attualmente in ospedale insieme alla figlia, che è stata ricoverata nei giorni recenti. Elena Santarelli ha pubblicato una dedica rivolta alla famiglia, senza fornire dettagli specifici sulle condizioni di Silvia o sulle circostanze del ricovero.
Una dedica intima, scritta nel giorno simbolicamente più significativo. Sonia Bruganelli ha scelto la Festa della Mamma per condividere sui social un pensiero rivolto alla figlia Silvia, avuta nel 2002 da Paolo Bonolis e in questi giorni ricoverata in ospedale. Parole che raccontano un legame profondo, costruito anche attraverso le difficoltà: “Sono la tua mamma ma sei tu che ogni giorno mi insegni la vita. Ti amo follemente, Silvia, piccola grande guerriera. Che onore essere la tua mamma”. Un messaggio che restituisce la dimensione privata di una famiglia abituata a vivere sotto i riflettori, ma che in questo caso si mostra nella sua fragilità più autentica.🔗 Leggi su Dilei.it
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