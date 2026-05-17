Un nuovo sondaggio condotto dal Secolo rivela che oltre il 50% dei partecipanti sostiene la posizione di Bruxelles sulla limitazione dell'uso dei social da parte dei minori. La maggioranza si schiera con le proposte di Ursula von der Leyen, che prevedono restrizioni più stringenti per i giovani utenti delle piattaforme digitali. La discussione sulla regolamentazione dei social continua ad essere un tema caldo, con opinioni divise tra coloro che chiedono maggiore tutela e chi invece difende la libertà di accesso ai contenuti online.

La maggioranza dei partecipanti al sondaggio del Secolo sta con Ursula von der Leyen. Dopo l’annuncio della presidente della Commissione europea sulla possibilità di innalzare l’età minima per accedere ai social network e introdurre nuove misure contro dipendenza digitale e contenuti dannosi, il 54,9% dei lettori ritiene che Bruxelles stia andando nella direzione giusta. Un dato netto, maturato in un clima europeo segnato da crescente allarme per gli effetti degli algoritmi sui minori e dalla pressione di diversi governi nazionali, a partire dalla Francia, che chiedono una soglia comune almeno a 15 anni. La rivelazione, realizzata nelle ore... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Sondaggio, basta social ai minori: oltre il 50% sposa la linea dura di Bruxelles

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