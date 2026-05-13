Punizioni corporali per i bulli la linea dura di Singapore piace anche in Italia | il 50% degli studenti invoca severità

Da orizzontescuola.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia, circa la metà degli studenti si schiera a favore di punizioni più severe per i bulli, ispirandosi alla linea dura adottata da Singapore. Questa proposta suscita discussioni sulle strategie più efficaci per contrastare il fenomeno del bullismo, considerando che le soluzioni punitive sono spesso contestate dal punto di vista pedagogico e legale. La questione rimane al centro di un dibattito acceso tra chi propone misure più ferme e chi invece privilegia approcci educativi e preventivi.

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La violenza può essere curata con altra violenza? Per la pedagogia moderna e per il nostro ordinamento giuridico la risposta è un "no" categorico. Eppure, quando si parla di bullismo, il senso di esasperazione e di impotenza è talmente radicato da far vacillare anche le certezze più solide. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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