Chi entra e chi resta lo decidiamo noi Il commissario Ue per la migrazioni sposa la linea dura

Il commissario europeo per la migrazione ha dichiarato che le decisioni su chi entra e chi resta sono nelle mani delle autorità competenti. Questa scelta rappresenta un appoggio a una linea più rigida rispetto alle politiche di accoglienza diffuse negli ultimi anni. La posizione dell’Unione europea si allinea ora con un approccio più restrittivo, segnando un cambiamento rispetto alle precedenti strategie di integrazione e apertura.

Con buona pace della sinistra dell'accoglienza per tutti, l’Unione europea ha cambiato passo sull’immigrazione. Con l’arrivo di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi quattro anni fa, anche a Bruxelles ci si è resi conto che l’idea di permettere a chiunque di rimanere non è sostenibile. Il welfare di tutti i Paesi europei ha subito un declino importante a causa dell’impossibilità di fare fronte a costi superiori senza adeguati introiti in aumento e, soprattutto, sono sorti problemi di sicurezza che l’Europa non contemplava fino a pochi anni fa. In quest’ottica vanno lette le parole di Magnus Brunner, commissario europeo per gli affari interni e la migrazione, esponente del Partito popolare austriaco ÖVP, oggi a Bolzano in occasione del “Forum Sicurezza e Migrazione”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - “Chi entra e chi resta lo decidiamo noi”. Il commissario Ue per la migrazioni sposa la linea dura Notizie correlate Ue, la nuova lista dei paradisi fiscali: chi entra e chi esceL’Unione europea ha aggiornato la lista delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali, vale a dire quei Paesi che non rispettano gli standard... Migranti, la Svezia ora chiede la linea dura: espulsione automatica per chi commette stupriStoccolma sollecita l’Onu a rivedere la Convenzione del 1951: le violenze sessuali siano considerate “reati particolarmente gravi” Una linea più dura... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Flussi istituzionali: chi entra e chi esce dalle azioni italiane; Fuori produzione: addio a questi modelli. La lista di chi entra e chi esce dai listini; Addio ai timbri sul passaporto: per entrare in Europa controllo sui dati biometrici; Obbligo di sanificare le barche per chi entra nel Garda, entro l'estate il via libera alla legge. Elezioni bis, chi entra e chi esceNuova composizione del consiglio comunale, ma non cambiano gli equilibri: Forza Italia guadagna il seggio perso da Fratelli d'Italia ... rainews.it Pensione amara per chi entra nel mercato del lavoro oggi. Nel 2060 potrebbe arrivare solo al 64,8% dell’ultima retribuzioneUn taglio di 17 punti percentuali sul reddito pensionistico rispetto all’ultima busta paga. Questo emerge da un Focus sulle pensioni di Confcooperative con il Cnesis, secondo il quale il tasso di ... blitzquotidiano.it NON scegliete le Richmond perché… non sono per tutti. Non sono per chi copia. Non sono per chi gioca sul sicuro. Non sono per chi entra in una stanza e spera di passare inosservato. Sono per chi viene guardato. Punto. Se vuoi stare nel gruppo, evita. Se - facebook.com facebook Movida all'Umbertino, i dubbi dei gestori sul protocollo: «Controllare chi entra Non siamo sceriffi» x.com