Sondaggi politici i numeri aggiornati sorprendono | Ce l’ha fatta!

I sondaggi politici più recenti, realizzati dall’istituto Tecnè per l’Agenzia Dire, mostrano che il centrodestra e il centrosinistra si trovano a distanza molto ravvicinata nei risultati. I dati evidenziano che il centrodestra ha raggiunto un risultato che potrebbe essere definito come un punto di svolta, mentre il centrosinistra segue da vicino. Le percentuali raccolte indicano una situazione di parità tra le due coalizioni, con variazioni minime rispetto alle rilevazioni precedenti.

Nei nuovi sondaggi politici realizzati dall’istituto Tecnè per l’Agenzia Dire, centrodestra e centrosinistra restano a distanza minima. Il quadro complessivo, tuttavia, continua a indicare un margine a favore della coalizione che sostiene l’attuale governo. La rilevazione, basata su interviste condotte tra il 13 e il 15 maggio, registra piccoli spostamenti rispetto alla settimana precedente e conferma un sostanziale equilibrio tra i due poli principali. In questo scenario, le variazioni risultano contenute ma utili a leggere le tendenze di breve periodo. Nel dettaglio, il centrodestra viene stimato al 45,8%, in diminuzione di 0,2 punti percentuali rispetto alla precedente rilevazione. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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SONDAGGI POLITICI OGGI NUMERI DA PAURA, SCONTRO TOTALE

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