Sempre più viciniSondaggi politici numeri sorprendenti | chi esulta

Secondo l'ultima rilevazione di Swg, la distanza tra centrodestra e centrosinistra si riduce ulteriormente nei sondaggi politici. I dati mostrano un aumento di consensi per alcuni partiti di entrambe le coalizioni, portando a un quadro di competizione più equilibrato rispetto alle rilevazioni precedenti. La variazione nei numeri ha suscitato reazioni tra gli esponenti politici, con alcuni che esprimono entusiasmo per i risultati ottenuti.

La distanza tra centrodestra e centrosinistra si assottiglia ancora. L’ultima rilevazione di Swg per Tg La7 descrive una fotografia in evoluzione: i due blocchi principali risultano separati da meno di un punto percentuale, un margine ridotto che conferma un trend già emerso nelle settimane precedenti. Nel confronto tra coalizioni, la somma dei partiti che sostengono l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni resta in testa, ma con segnali di lieve arretramento. Allo stesso tempo, l’area del cosiddetto campo progressista mostra un recupero, trainato in particolare da Partito democratico e Movimento 5 stelle. Il dato che rimane stabile, nonostante le oscillazioni settimanali, riguarda la leadership tra i singoli partiti: Fratelli d’Italia è ancora il primo partito per distacco. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Sempre più vicini”Sondaggi politici, numeri sorprendenti: chi esulta

Articoli correlati

Leggi anche: Sondaggi politici, chi crolla e chi sorride: i numeri sono clamorosi

Sondaggi politici, chi ha guadagnato e chi ha perso più voti nel 2025: i 5 Stelle crescono più di tutti, male il PdIl confronto dei sondaggi di oggi con quelli di un anno fa evidenzia la crescita di M5s e FdI e il netto calo del Pd.

SONDAGGI POLITICI OGGI: MELONI SFIORA IL 30% E ASFALTA TUTTI!

Aggiornamenti e notizie su Sempre più vicini Sondaggi politici...

Temi più discussi: Bari, la protesta dei musicisti del Petruzzelli: Contratto fermo da 20 anni e stipendi vicini alla povertà FOTO; Un posto al sole, anticipazioni oggi e domani (3-4 marzo): Roberto non è contento delle amicizie di Cristina, Gianluca e Anna sempre più...; Città di Lenola e Pro Calcio Nettuno ok nei recuperi. Playoff più vicini; Il Paese dove si vive meglio? Ecco la nostra classifica per il 2026 (al 15esimo posto c’è sempre l’Italia).

Sondaggi politici, Vannacci prende la metà dei voti della Lega: FdI giù, recupera il PdIl divario tra centrodestra e centrosinistra continua a ridursi nei sondaggi. L’ultima rilevazione realizzata da Swg per Tg La7 fotografa un quadro politico ... thesocialpost.it

Sondaggi, Fratelli d’Italia sempre più boom. Due grandi partiti giùFratelli d’Italia continua ad avanzare nei sondaggi: altri due decimi di punto che significano superare quota 17,5% per il partito di Giorgia Meloni che raggiunge il 17,6%. Fdi, all’opposizione del ... affaritaliani.it

Nel Land sede di grandi gruppi dell’auto, il partito di Merz dominava nei sondaggi fino a poche settimane dalle elezioni e ha ottenuto il miglior risultato in 15 anni. Ma non è bastato ad arginare la rimonta degli avversari, che a ottobre erano 14 punti indietro - facebook.com facebook

Sondaggi referendum, per Ipsos il No è in vantaggio di quasi cinque punti. Testa a testa in caso di alta affluenza x.com