Controsorpasso Sondaggi politici i numeri sono clamorosi | colpo di scena!
Un nuovo sondaggio politico pubblicato da Tecnè per l’agenzia Dire mostra un rafforzamento del centrodestra rispetto al campo largo. I dati indicano un aumento del consenso per le forze di coalizione, che consolidano così il loro vantaggio rispetto alle altre forze politiche. La rilevazione evidenzia un cambio di tendenza rispetto alle precedenti rilevazioni, con numeri che sorprendono rispetto alle aspettative.
Il centrodestra consolida il proprio vantaggio sul campo largo nell’ultimo sondaggio elettorale realizzato da Tecnè per l’agenzia Dire. I dati fotografano un equilibrio ancora serrato, ma con la coalizione guidata da Giorgia Meloni in leggero ma significativo vantaggio, confermando una tendenza che si mantiene stabile nelle ultime rilevazioni. Leggi anche: Sondaggi politici, Meloni scende ancora. Sale Schlein Centrodestra avanti nel sondaggio Tecnè. Secondo i numeri diffusi, la coalizione di governo raggiunge il 46,4% delle preferenze, registrando una crescita dello 0,3% rispetto alla precedente rilevazione. Dall’altra parte, il centrosinistra si ferma al 45,1%, restando dunque a breve distanza ma senza riuscire a colmare il gap.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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