Sondaggi politici la Lega crolla e trascina giù tutto il Cdx | se Vannacci corre da solo vince il campo largo

Secondo gli ultimi sondaggi, la Lega ha registrato un calo significativo, influendo anche sui consensi del resto del centrodestra. Se il generale Vannacci decidesse di candidarsi da solo, otterrebbe una vittoria nel campo largo. Attualmente, le intenzioni di voto indicano una diminuzione del supporto per il partito di maggioranza nel centrodestra, mentre la possibilità di un candidato indipendente sembra attirare consensi maggiori.

Il centrodestra ha bisogno di riprendersi i voti di Roberto Vannacci per puntare a vincere le prossime elezioni. La Lega continua a scendere, anche mentre FdI e FI risalgono. Nel campo largo c'è una leggera flessione di Pd, M5s e Avs. I risultati del nuovo sondaggio politico realizzato da Bidimedia.🔗 Leggi su Fanpage.it

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