L'ultima Supermedia AgiYoutrend evidenzia i primi cambiamenti nei sondaggi politici dopo il referendum costituzionale. Il campo largo supera la coalizione di centrodestra con il Partito Democratico che si avvicina al 30%, mentre Fratelli d'Italia scende dello 0,6% al 28,2%, raggiungendo il minimo dal 2024. La quarta forza politica è l'Associazione dei Valori, che supera la Lega.

L'ultima Supermedia AgiYoutrend mostra i primi cambiamenti dopo il referendum costituzionale: il partito di Meloni perde più di mezzo punto, cresce di poco il Pd, il M5S guadagna quasi un punto percentuale I nuovi sondaggi politici diffusi dopo il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Sondaggi politici post referendum, campo largo sorpassa Cdx, FdI giù dello 0,6% al 28,2% (minimo dalle europee 2024), Avs supera Lega

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