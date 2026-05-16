Un uomo di circa 30 anni, nato in provincia di Bergamo e residente in provincia di Modena, è stato coinvolto in un episodio a Modena in cui si è lanciato con l'auto sulla folla. L'uomo, di origine nordafricana, è stato identificato come il conducente coinvolto nell'incidente. L'auto avrebbe percorso la strada a folle velocità, coinvolgendo numerosi passanti. Le autorità stanno ancora raccogliendo dettagli sulla vicenda e verificano le motivazioni alla base dell'episodio.

Con l’auto a folle velocità sulla folla: alla guida un uomo di circa 30 anni, nato in provincia Bergamo, a Seriate, ma residente in provincia di Modena, di origine nordafricana. È questo l’identikit sommario, ancora da confermare ma già definito per sommi capi anche dal sindaco della città. “Non si sa se abbia agito sotto l’effetto di sostanze o se abbia compiuto questo gesto deliberatamente. Al momento è in questura sotto interrogatorio”, ha dichiarato il sindaco della città emiliana Massimo Mezzetti, arrivato sul luogo. Stando al racconto di alcuni testimoni, l’uomo avrebbe preso la rincorsa e si sarebbe lanciato a tutta velocità, puntando i pedoni sul marciapiede. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nato in Italia ma di origine nordafricana: chi è l’uomo che si è lanciato con l'auto sulla folla a Modena

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