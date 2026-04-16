Ginnastica ritmica la World Cup fa tappa a Baku | Raffaeli Dragas e le Farfalle in pedana Domenica in diretta su Volare TV

La World Cup di ginnastica ritmica si svolge a Baku dal 17 al 19 aprile, presso la National Gymnastics Arena. La competizione prevede le finali di specialità, con la partecipazione di atlete come Raffaeli, Dragas e le Farfalle. Le finali saranno trasmesse in diretta su Volare TV, canale di Sportface TV, e disponibili anche su Amazon Prime Video a partire dalle 9:50 di domenica.

Dal 17 al 19 aprile alla National Gymnastics Arena le finali di specialità dell’AGF Trophy. In contemporanea su Volare TV, canale dedicato di Sportface TV, e su Amazon Prime Video dalle 9:50. Telecronaca Brugnotti, commento tecnico Pagnini La ginnastica ritmica italiana accende i riflettori sulla National Gymnastics Arena di Baku per la terza tappa della FIG World Cup 2026, in programma dal 17 al 19 aprile nella capitale azera. Le finali di specialità dell’AGF Trophy, in programma domenica 19 aprile, saranno trasmesse in diretta su Volare TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, a partire dalle ore 9:50, con la telecronaca di Ilaria Brugnotti e il commento tecnico di Marta Pagnini.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Leggi anche: World Cup Tashkent ginnastica ritmica: Borisova guida, Varfolomeev quarta. Farfalle none, domenica le finali su Volare TV World Cup di ginnastica artistica a Baku: 7 azzurri in pedana, finali LIVE su Volare TV sabato e domenicaDal 5 all’8 marzo alla Milli Gimnastika Arenasi dell’Azerbaijan la seconda tappa stagionale del circuito internazionale. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Dove vedere le finali della World Cup di Tashkent 2026 della Ritmica in diretta streaming su SportFaceTv; Milano - FIG World Cup Ginnastica Ritmica - AA Squadre (5 cerchi); Ritmica, World Cup Tashkent 2026: buona prima giornata per le azzurre Taglietti e Galli; la Squadra sfiora la finale; Ritmica, World Cup Tashkent 2026: Italia in finale nel misto; bene Taglietti e Galli, ma niente finali. Ginnastica ritmica, FIG World Cup 2026 a Tashkent: l’Italia in gara domenica 12 aprile. Diretta su Volare TV e Prime VideoLa seconda tappa delle World Cup Series si disputa alla Gymnastics Palace di Tashkent dal 10 al 12 aprile. Le finali per attrezzo di domenica in diretta su Vola ... sportface.it World Cup Tashkent ginnastica ritmica: Borisova guida, Varfolomeev quarta. Farfalle none, domenica le finali su Volare TVPrima giornata di qualifiche in Uzbekistan: la russa neutrale guida con 56.95, la campionessa olimpica tedesca è provvisoriamente quarta. Le azzurre individuali ... sportface.it Golfo Aranci capitale mondiale del nuoto: arriva la Open Water Swimming World Cup 2026 - facebook.com facebook