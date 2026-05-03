Sofia Raffaeli cede lo scettro in European Cup ma si conferma sul podio | Cross Battle vibrante titolo in Israele

Durante la European Cup 2026 di ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli ha ottenuto una medaglia di bronzo in una competizione che si svolge con un sistema a eliminazione diretta. La gara, chiamata Cross Battle, si è tenuta in Israele e ha visto la ginnasta cedere il titolo, mantenendo comunque la posizione sul podio. La competizione ha coinvolto diverse atlete provenienti da vari paesi e ha adottato modalità di gara innovative rispetto alle consuete formule di gara.

Sofia Raffaeli ha conquistato una bella medaglia di bronzo alla European Cup 2026 di ginnastica ritmica, un’innovativa competizione che si svolge adottando un tabellone a eliminazione diretta in stile tennistico. Sulla pedana di Baku (Azerbaijan), la fuoriclasse marchigiana ha dovuto cedere lo scettro conquistato lo scorso anno, quando si impose in maniera perentoria e andò poi a conquistare il bronzo nel concorso generale dei Mondiali in quel di Rio de Janeiro (Brasile). Il bronzo olimpico di Parigi 2024 ha incominciato il proprio cammino agli ottavi di finale, regolando la rumena Amalia Lica alla palla (26.500 contro 22.100). L’azzurra ha poi strabiliato nel duello con la temibilissima russa Arina Kovshova al cerchio (29.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sofia Raffaeli cede lo scettro in European Cup, ma si conferma sul podio: Cross Battle vibrante, titolo in Israele Notizie correlate Ginnastica Ritmica, European Cup Baku 2026. Le finali su Sportface con Sofia RaffaeliLa European Gymnastics conferma l’appuntamento con l’innovazione: dal 30 aprile al 3 maggio, la Milli Gimnastika Arena di Baku (Azerbaijan) ospiterà... Contenuti utili per approfondire Si parla di: Ginnastica: ritmica, Raffaeli argento nella palla a Baku. Sofia Raffaeli cede lo scettro in European Cup, ma si conferma sul podio: Cross Battle vibrante, titolo in IsraeleSofia Raffaeli ha conquistato una bella medaglia di bronzo alla European Cup 2026 di ginnastica ritmica, un'innovativa competizione che si svolge ... oasport.it Ginnastica ritmica, il ritorno di Sofia Raffaeli: terza in Coppa del Mondo a Sofia, la migliore al nastroGinnastica ritmica, il ritorno di Sofia Raffaeli: terza nella prima prova di Coppa del Mondo a Sofia, la migliore al nastro. Lunedì finali di specialità. sport.virgilio.it