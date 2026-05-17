Sofia esplode di gioia | la Bulgaria vince l’Eurovision 2026 con un brano pop martellante

Durante la finale dell’Eurovision 2026, la Bulgaria ha ottenuto la vittoria grazie a un brano pop molto ascoltato. La serata si è conclusa con il televoto, che ha assegnato i 12 punti decisivi alla nazione balcanica. La manifestazione si è svolta a Vienna, dove gli spettatori hanno assistito a una competizione intensa, conclusa con il risultato finale che ha sorpreso molti. Il pubblico ha assistito a una serata ricca di emozioni e colpi di scena fino all’ultimo voto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Vienna 2026 passerà alla storia come la notte in cui la Bulgaria ha riscritto le regole del gioco. Al termine di una finale combattuta fino all’ultimo voto, il televoto ha incoronato il Paese balcanico, e il momento in cui sono arrivati i 12 punti decisivi ha lasciato il pubblico senza fiato. Sul palco della Wiener Stadthalle è salita Dara, un’artista giovane, carica di energia e con un brano pop immediato. ‘Bangaranga’, questo il suo titolo, è costruito su un ritornello martellante, entrato in testa dal primo ascolto. Niente ballate strappalacrime, niente eccessi scenici: solo una melodia diretta, un arrangiamento moderno e una presenza scenica che ha conquistato sia la giuria che l’Europa da casa. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Sofia esplode di gioia: la Bulgaria vince l’Eurovision 2026 con un brano pop martellante ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pagelle seconda semifinale Eurovision 2026: l’Australia ha già vinto, la Bulgaria è martellante, il Regno Unito imbarazzanteVienna, 14 maggio 2026 - Ecco le pagelle della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026. Eurovision 2026, vince la Bulgaria con ?Bangaranga?: quinto posto per Sal Da VinciNonostante i pronostici avversi, Sal Da Vinci ha affrontato la finale dell’Eurovision Song Contest, ieri sera sul palco della Stadthalle, con la... Sofia esplode di gioia: la Bulgaria vince l’Eurovision 2026 con un brano pop martellanteVienna 2026 passerà alla storia come la notte in cui la Bulgaria ha riscritto le regole del gioco. Al termine di una finale combattuta fino all’ultimo voto, il televoto ha incoronato il Paese balcanic ... 361magazine.com