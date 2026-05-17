Eurovision 2026 vince la Bulgaria con ?Bangaranga? | quinto posto per Sal Da Vinci

Da ilmattino.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nonostante i pronostici avversi, Sal Da Vinci ha affrontato la finale dell’Eurovision Song Contest, ieri sera sul palco della Stadthalle, con la stessa mentalità vincente mostrata sin dai party di presentazione a Londra ed Amsterdam, e con un pizzico di commozione al tripudio collettivo al termine della sua esibizione, che gli è valsa anche i complimenti di Adriano Celentano. Le giurie nazionali hanno premiato la Bulgaria di Dara con il tormentone di «Bangaranga», prima classificata con bel distacco dalla superstar australiana Delta Goodrem con «Eclipse», il danese Søren Torpegaard Lund con «Før vi går hjem», la francese Monroe con «Regarde!» e gli strafavoriti della vigilia, i finlandesi Linda Lampenius e Pete Parkkonen («Liekinheitin»). 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Eurovision Song Contest, vince la Bulgaria con il Bangaranga

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