Nella seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, si sono esibiti diversi artisti provenienti da vari paesi. Tra le performance più discusse ci sono state quella dell’Australia, considerata già vincente dai giudici, e quella della Bulgaria, che ha ricevuto consensi per il suo stile energico. Il Regno Unito, invece, ha mostrato una performance giudicata poco convincente. La serata si è conclusa con la qualificazione di alcuni paesi e altre esibizioni che hanno acceso commenti tra gli spettatori.

Vienna, 14 maggio 2026 - Ecco le pagelle della seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026. Bulgaria – Dara, ‘Bangaranga’: voto Estate. Già me la immagino sparata a palla nei club all’aperto, il ritornello è contagioso e martellante ed è impossibile stare fermi. Tormentone senza se e senza ma. E, vi dirò di più, piacerà un sacco anche a bambini e ragazzini. Azerbaigian – Jiva, ‘Just Go’: voto Tony Braxton. L’atmosfera è quella di una sofferentissima ‘Unbreak my heart’ e il suo trucco contribuisce al drama. Un appello: l’effetto vento sul palco va bene fino a quando non fa ingoiare i capelli alla povera cantante che già si sta sgolando. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pagelle seconda semifinale Eurovision 2026: l’Australia ha già vinto, la Bulgaria è martellante, il Regno Unito imbarazzante

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