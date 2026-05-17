Sofia esplode di gioia | la Bulgaria vince l’Eurovision 2026 con ‘Bangaranga’ brano pop martellante

La Bulgaria ha vinto l’Eurovision 2026, con il brano pop “Bangaranga”, durante la finale tenutasi a Vienna. La gara si è conclusa con un testa a testa tra diversi paesi, e al termine dei conteggi, il televoto ha assegnato alla Bulgaria i punti necessari per la vittoria. I voti decisivi sono arrivati negli ultimi istanti, determinando il risultato finale. La serata si è conclusa con la proclamazione del paese vincitore, suscitando entusiasmo tra il pubblico presente e a casa.

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Vienna 2026 passerà alla storia come la notte in cui la Bulgaria ha riscritto le regole del gioco. Al termine di una finale combattuta fino all’ultimo voto, il televoto ha incoronato il Paese balcanico, e il momento in cui sono arrivati i 12 punti decisivi ha lasciato il pubblico senza fiato. Sul palco della Wiener Stadthalle è salita Dara, un’artista giovane, carica di energia e con un brano pop immediato. ‘Bangaranga’, questo il suo titolo, è costruito su un ritornello martellante, entrato in testa dal primo ascolto. Niente ballate strappalacrime, niente eccessi scenici: solo una melodia diretta, un arrangiamento moderno e una presenza scenica che ha conquistato sia la giuria che l’Europa da casa. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Sofia esplode di gioia: la Bulgaria vince l’Eurovision 2026 con ‘Bangaranga’, brano pop martellante ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sofia esplode di gioia: la Bulgaria vince l’Eurovision 2026 con un brano pop martellanteVienna 2026 passerà alla storia come la notte in cui la Bulgaria ha riscritto le regole del gioco. Eurovision 2026, vince la Bulgaria con ?Bangaranga?: quinto posto per Sal Da VinciNonostante i pronostici avversi, Sal Da Vinci ha affrontato la finale dell’Eurovision Song Contest, ieri sera sul palco della Stadthalle, con la... Sofia esplode di gioia: la Bulgaria vince l’Eurovision 2026 con un brano pop martellanteVienna 2026 passerà alla storia come la notte in cui la Bulgaria ha riscritto le regole del gioco. Al termine di una finale combattuta fino all’ultimo voto, il televoto ha incoronato il Paese balcanic ... 361magazine.com