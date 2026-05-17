Il Real Madrid ha vinto 1-0 contro il Siviglia al Ramon Sanchez-Pizjuan, con un gol di Vinicius Junior nel primo tempo. La squadra ospite ha mantenuto il vantaggio fino al fischio finale, evitando di esporsi troppo nel secondo tempo. La partita si è svolta con un approccio cauto da parte dei Blancos, che hanno cercato di controllare il risultato senza rischiare troppo. La squadra di casa ha tentato di reagire, ma senza riuscire a segnare.

2026-05-17 21:04:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Il Real Madrid ha superato il Siviglia vincendo 1-0 al Ramon Sanchez-Pizjuan, grazie ad un ottimo risultato nel primo tempo di Vinicius Junior. I padroni di casa si fanno pericolosi nei primi minuti, con Oso che spara sopra prima di costringere Thibaut Courtois a una forte parata dopo un pericoloso periodo del Siviglia. Il Real Madrid si è gradualmente stabilizzato e ha trovato la svolta al 15? quando Kylian Mbappe ha ammortizzato un cross sulla traiettoria di Vinicius, che con calma ha messo di lato nell’angolo inferiore per il suo 16esimo gol in campionato della stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Siviglia – Real Madrid 0-1: resoconto, risultato e gol mentre i Blancos affrontano un affare cauto

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