Espanyol – Real Madrid 0-2 | resoconto risultato e gol mentre i Blancos ritardano la festa per il titolo del Barça

Il Real Madrid ha vinto 2-0 contro l’Espanyol in una partita della Liga giocata allo stadio RCDE. I gol sono stati segnati durante il match, contribuendo a mantenere vive le speranze di titolo del club madrileno. La vittoria ha ritardato la conquista del titolo da parte del Barcellona, che aspetta ancora di ufficializzare il tricolore. La partita si è conclusa con la squadra ospite che ha ottenuto i tre punti.

2026-05-03 23:06:00 Breaking news: Il Real Madrid ha mantenuto vive le sue deboli speranze di titolo con una vittoria per 2-0 sull’Espanyol allo stadio RCDE, assicurando al Barcellona di aspettare ancora un po’ prima di confermare il titolo della Liga. Vinicius rompe la resistenza dopo un primo tempo senza reti. Nonostante il risultato finale, è stato l’Espanyol a partire meglio, creando le migliori occasioni nelle fasi iniziali. Roberto Fernandez e Ruben Sanchez sono andati vicini al gol, mentre il Real ha faticato a stabilire il ritmo in fase di possesso palla. Gli ospiti sono gradualmente cresciuti nel gioco, con Vinicius Junior lo sbocco principale.🔗 Leggi su Justcalcio.com

ESPANYOL vs REAL MADRID [20/12/2025] l PARTIDO COMPLETO (Copa de la Reina - Octavos de Final)

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