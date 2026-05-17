Sir Perugia stravince contro i polacchi E stasera gioca la finale di Champions

Nella partita di ieri, la squadra italiana ha ottenuto una vittoria netta contro quella polacca, con un punteggio di 3-0 nei tre set giocati. I punteggi dei singoli set sono stati 19-25, 20-25 e 24-26. Tra i giocatori della squadra polacca, i più presenti sono stati Gomulka e Tillie, che hanno segnato rispettivamente 19 e 12 punti. Questa vittoria permette alla squadra italiana di accedere alla finale di Champions League, in programma questa sera.

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