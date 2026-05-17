Sir Perugia stravince contro i polacchi E stasera gioca la finale di Champions

Da lanazione.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita di ieri, la squadra italiana ha ottenuto una vittoria netta contro quella polacca, con un punteggio di 3-0 nei tre set giocati. I punteggi dei singoli set sono stati 19-25, 20-25 e 24-26. Tra i giocatori della squadra polacca, i più presenti sono stati Gomulka e Tillie, che hanno segnato rispettivamente 19 e 12 punti. Questa vittoria permette alla squadra italiana di accedere alla finale di Champions League, in programma questa sera.

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PGE PROJEKT WARSZAWA 0 SIR PERUGIA 3 (19-25, 20-25, 24-26) WARSZAWA: Gomulka 19, Tillie 12, Kochanowski 6, Firszt 5, Klos 4, Firlej, Wojtaszek (L), Semeniuk Y. 4, Koppers 3, Weber 1, Kozlowski. N.E. – Olenderek, Strulak. All. Kamil Nalepka e Blair Cameron Bann. PERUGIA: Ben Tara 18, Plotnytskyi 10, Semeniuk K. 10, Loser 10, Giannelli 6, Russo 5, Colaci (L1), Solé 1, Ishikawa, Dzavoronok, Cvanciger. N.E. – Argilagos, Crosato, Gaggini (L2). All. Angelo Lorenzetti. Arbitri: Tudor Pop (BEL) e Sinisa Ovuka (BIH). PROJEKT (b.s. 9, v. 3, muri 5, errori 7). SICOMA (b.s. 4, v. 5, muri 7, errori 5). Continua a sognare la Sir Sicoma Monini Perugia che vince la semifinale di Champions League col punteggio migliore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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