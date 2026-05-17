Il Teatro Cartiere Carrara di Firenze si conferma uno scrigno unico per l’ arte contemporanea. Ieri è stato svelato ’ Shamorra ’, lo spettacolare sipario d’artista firmato da Gianni Asdrubali. Si tratta del decimo capitolo di una collezione esclusiva che, dal 2005, trasforma la barriera tra pubblico e palcoscenico in una gigantesca tela d’autore. L’opera, una superficie imponente di 15 metri per 6,5 metri, arricchisce una ’pinacoteca’ teatrale che vanta già firme del calibro di Accardi, Paladino, Plessi e Mondino, grazie al progetto dell’Associazione Amici della Contemporaneità Teatrale. Presentato dal critico d’arte Marco Tonelli e dall’artista, alla presenza dell’assessore alla Cultura Giovanni Bettarini, ’Shamorra’ non è solo un elemento scenografico, ma un ordigno visivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sipario d’artista. Ecco Shamorra di Asdrubali

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