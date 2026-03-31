A Perugia si svolge una manifestazione che unisce la tradizione della ceramica artistica alle produzioni di cioccolato, due settori storici della città. L’evento mette in mostra le creazioni di botteghe d’arte che operano nel settore ceramico, accompagnate dalla presenza di produttori di cioccolato artigianale. La manifestazione si svolge durante il periodo pasquale, coinvolgendo artisti e produttori locali.

La cultura e la storia produttiva di una delle principali eccellenze dell’Umbria, la lavorazione della ceramica nelle botteghe d’arte, incontrano un’altra importante tradizione locale, quella del cioccolato. Torna così a Perugia ‘Pasqua d’artista’, grande contenitore di eventi che vivacizzerà il centro storico da venerdì 3 a lunedì 6 aprile, e interesserà anche la città di Deruta, con un ricco cartellone di attività aperte a tutti, organizzato dal Consorzio Perugia in centro, i Comuni di Perugia e Deruta e la collaborazione dell’associazione Articity. “Quelle della ceramica e del cioccolato – ha dichiarato Fabrizio Croce, assessore al... 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Ceramica e cioccolato, ecco la ‘Pasqua d’artista’ di Perugia

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Ciao a tutti! Mi chiamo Sara e per passione credo accessori e gioielli in ceramica. Volevo condivedere con voi qualche mia creazione. Ho in serbo anche tante altre cosine colorate da finire e assemblare. Mi piacerebbe avere qualche vostro parere! Questi in f facebook