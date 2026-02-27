Si alza il sipario sulla stagione teatrale di Forni di Sopra ecco tutti gli appuntamenti

La stagione teatrale di Forni di Sopra è iniziata con la sesta edizione, presentata alla Ciasa dai Fornés. L’evento è stato promosso dal Comune e dal Circuito Ert, e include diversi spettacoli che si svolgeranno nel corso della stagione. Gli appuntamenti sono stati annunciati ufficialmente, segnando l’inizio di una nuova serie di rappresentazioni per il pubblico locale.

Si alza il sipario sulla sesta stagione teatrale di Forni di Sopra alla Ciasa dai Fornés, promossa dal Comune e dal Circuito Ert. Anche quest’anno saranno quattro gli appuntamenti in programma, da fine marzo a fine maggio. Sul palco si esibiranno Sebastiano Somma con l’Orchestra da Camera della. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Jazz Winter Camp, si alza il sipario. Workshop e corsi aperti a tuttidi Barbara Calderola BUSSERO In Martesana torna la grande musica, ieri, prima giornata del "Jazz Winter Camp" organizzato dall’associazione Cemm di... Scala, si alza il sipario sulla Prima più attesa dell’anno con la ‘Lady Macbeth’ di Sostakovic(Adnkronos) – Teatro della Scala, al via alle 18 in punto la Prima più attesa dell'anno, con Riccardo Chailly sul podio per la dodicesima... Temi più discussi: Emilia Romagna – A Belriccetto si alza il sipario sugli Juniores; Sanremo 2026, si alza il sipario all'Ariston: stasera i 30 big in gara; MONETE per i 250 anni degli USA, si alza il sipario!; Si alza il sipario sulla Stagione Teatrale 2026 del Teatro Il Ducale di Cavallino. DANZA SPORTIVA – Si alza il sipario sul World Latin Champions. Catania capitale della danza sportivaSi alza il sipario sulla terza edizione del World Latin Champions, manifestazione di danza sportiva che il 7 marzo 2026 si svolgerà al PalaIndipendenza di Catania. BallRoom Dance, Latin Dance, Pro/AM ... messinamagazine.it Coppa Italia 2026, al via le Finals di Riccione: la Junior sfida il passatoRICCIONE – Si alza oggi, giovedì 26 febbraio, il sipario sull'edizione 2026 delle Finals di Coppa Italia. Il gotha della pallamano italiana si ... osservatoriooggi.it Ciambellone senza latte , uova , burro , farina , lievito , zucchero con solo acqua . Finalmente non alza colesterolo, tri gliceridi e non fa male! Dolce pomeriggio ! - facebook.com facebook