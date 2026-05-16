Jannik Sinner si prepara a sfidare il norvegese nel torneo di Roma, dopo aver eliminato il russo in una partita che ha confermato il suo stato di forma. Con questa sfida, il tennista italiano ha l'opportunità di portare a casa un titolo che manca al paese da mezzo secolo, dall'ultima vittoria di Panatta. La partita tra Sinner e Ruud rappresenta un momento importante per il circuito e per il pubblico presente al torneo.

Il numero uno del mondo ha battuto Medvedev e ora affronterà il norvegese per fare la storia: sarebbe anche il quinto Masters 1000 nel 2026 Neanche la pioggia è riuscita a fermare Jannik Sinner, che alla ripresa del match contro Medvedev ha chiuso con un'altra vittoria e ora punta alla conqusita di Roma addirittura 50 anni dopo il trionfo di Adriano Panatta (1976). Per Jannik ci sarà il norvegese che ha sempre battuto a livello di Atp: scopriamo pronostico e quote di Sinner-Ruud in programma domenica 17 maggio alle ore 17. Anche se ha vinto il primo set pià bello del suo lungo percorso agli Internazionali d'Italia, Sinner ha dovuto soffrire per portare a casa la seconda finale consecutiva a Roma dopo quella persa nel 2025 contro Alcaraz. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner-Ruud, Jannik può vincere Roma 50 anni dopo Panatta: il pronostico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ben Shelton v Jannik Sinner Highlights | Australian Open 2026 Quarterfinal

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Adriano Panatta incorona Jannik Sinner: “Può vincere a Roma e il Roland Garros”

Leggi anche: Panatta a 50 anni dal trionfo a Roma: "Vincere qui ti dà un posto nella storia. Jannik, ora tocca a te"

Dopo la sospensione per pioggia sul 6-2 5-7 4-2 per Sinner nella giornata di ieri, Jannik chiude i conti in pochi minuti contro Medvedev a Roma L'Azzurro si giocherà il titolo domenica contro Ruud nel Masters 1000 di casa. x.com

Vediamo così tante persone dire che lui è troppo un robot: Casper Ruud non è d'accordo con questa caratterizzazione e spera che più persone apprezzino il livello di gioco di Jannik Sinner reddit

Sinner quando gioca e dove vedere (anche in chiaro) la finale contro Ruud? Precedenti, 4-0 per JannikAnche dopo l'interruzione per pioggia, Jannik Sinner non si è scomposto ed è riuscito a prendersi la finale del Masters 1000 di Roma per la seconda volta consecutiva. Ieri ... ilgazzettino.it

Sinner quando gioca e dove vedere (anche in chiaro) la finale contro Ruud? Orario, precedenti e montepremiAnche dopo l'interruzione per pioggia, Jannik Sinner non si è scomposto ed è riuscito a prendersi la finale del Masters 1000 di Roma per la seconda volta consecutiva. Ieri ... ilmessaggero.it